Riqualificato il campo di hockey sul prato di Catania

Il "Dusmet" si rifà il look. A esporre i dettagli del progetto riqualificazione dell'impianto di Hockey su prato catanese, finanziato dal bando "Sport e periferie", i vertici della Federazione Italiana Hockey, del Coni locale e massime istituzioni politiche locali nel corso di una conferenza stampa tenutasi proprio al "Dusmet" sabato 3 agosto: il Presidente Fih Sergio Mignardi, il Delegato provinciale Coni Catania e Vice Commissario Fih Sicilia Enzo Falzone, il Sindaco di Catania Salvo Pogliese e l'Assessore allo Sport Sergio Parisi. Al tavolo anche l'intervento dell'Ing. Emanuele Perrotta, progettista, che ha esposto le questioni tecniche dei lavori da effettuare all'impianto: manto erboso, illuminazione e spogliatoi. I lavori, appena consegnati da qualche giorno, saranno incentrati su tali aspetti per rendere fruibile entro fine 2019, attraverso l'opera dell'impresa esecutrice Gmc di Enna ed un importo a base d'asta di oltre 510mila euro, una struttura nata trentacinque anni fa e interdettada oltre tre anni. Un momento importante che ha richiamato per l'occasione di questa riunione, decine di addetti ai lavori del settore hockeistico e appassionati di sport in genere.

"Un vero e proprio evento - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - che s'inquadra in un contesto di riqualificazione di altre strutture sportive cittadine. La nostra Amministrazione valorizza lo sport, inoltre, attraverso uno speciale fondo di rotazione che ci consente di finanziare gli eventi sportivi attraverso il 20% della tassa di soggiorno".