Lecce-Catania, probabili formazioni: Caccavallo pronto all'esordio in campionato

Al "via del Mare" va di scena la gara dell'anno. Il Lecce di Liverani contro il Catania di Lucarelli. Quattro i punti che dividono le due squadre. In caso di sconfitta gli etnei si allontanerebbero dal primato, scivolando a sette lunghezze. In caso contrario si aprirebbero scenari imporanti. In ballo c'è un pezzo di promozione diretta, conseguibile soltanto con il primo posto finale in classifica.

All'andata furono i rossazzurri ad imporsi per 3-0. Una sconfitta pesante da digerire per i giallorossi che arrivarono così a cambiare la guida tecnica, chiamando a guidare il timone proprio Liverani, attuale tecnico dei pugliesi.

QUI CATANIA. Caccavallo è pronto per scandere in campo. Russotto infatti non sembra essere ancora al top della condizione e potrebbe giovare alla causa soltanto a gara in corso. Stesso discorso per Biagianti, con Fornito o il nuovo arrivato Rizzo pronti in caso di necessità. In attacco Curiale sicuro del posto. In caso di 4-3-3 stesso discorso per Di Grazia. Ripa sarà un'arma da sfoderare eventualmente a gara in corso.

Solo certezze nel pacchetto arretrato, composto da Aya, Tedeschi, Bogdan e Marchese. Lodi, ormai pianamente ristabilito, agirà in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-CATANIA

Lecce (4-3-1-2): Perucchini; Lepore, Cosenza, Riccardi, Di Matteo; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Costa Ferreira; Di Piazza, Torromino

Catania (4-3-3): Pisseri; Aya, Tedeschi, Bogdan, Marchese; Biagianti, Lodi, Fornito, Caccavallo (Russotto), Curiale, Di Grazia