Lucarelli ritorna a Catania: "Qui per completare un percorso già iniziato"

Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania. Il tecnico livornese ritorna nella città etnea per riprendere un filone lasciato in sospeso due stagioni fa. Dalle sue prime parole, rilasciate all'aeroporto di Fontanarossa ai microfoni di Unica Sport, emerge la voglia di riprendere in mano una sfida lasciata in sospeso: "C'è la possibilità di metterci a lavorare per vedere se completiamo questo percorso iniziato due anni fa. Avevo tanta voglia di tornare. Quando ho sentito squillare il telefono e Lo Monaco mi ha chiamato sapevo già cosa si aspettava e voleva da me"

"Ci vuole pazienza, ma io sono convinto le maggiori difficoltà siano legate alla testa, - ha aggiunto il tecnico dei rossazzurri - non alla qualità della squadra. Con il mio staff dobbiamo essere bravi a tirare fuori queste qualità da questo gruppo"