Meta Catania, playoff scudetto ad un passo: decima vittoria stagionale

Ancora Meta Catania Bricocity, ancora vittoria. La decima in tutto il campionato nel segno come all’andata del super capitano Carmelo Musumeci. Dieci invece il numero di gare consecutive senza perdere un match. Sono numeri importanti per una neopromossa. Numeri che garantiscono l'approdo alla finale playoff scudetto, ormai ad un passo.

Primo tempo duro con la Lazio avanti e super parate di Espindola a chiudere i tentativi etnei. Nella ripresa il pareggio di Pedro Espindola, prima del nuovo vantaggio Lazio. Al minuto nove la furia Musumeci: il capitano chiude nel migliore dei modi nel giro di trenta secondi due azioni perfette per il sorpasso 3-2. Meta in pressione e rete di Dalcin del 4-2 dà la definitiva sicurezza. La Lazio non riesce a tornare su ed Ernani chiude i giochi sul 5-2. Sono 33 punti i punti in classifica col profumo playoff scudetto da neo promossa ad un passo.

Il tabellino della gara

META CATANIA BRICOCITY-LAZIO (0-1)

META CATANIA BRICOCITY – Perez, Espindola, Ernani, Dalcin, Amoedo. A disposizione: Dovara, C.Musumeci, Messina, Spampinato, Tres, Azzoni, L.Musumeci, Silvestri, Ferrante. All. Samperi

LAZIO C5 – Espindola, Bizjak, Rocha, Chilelli, La. A disposizione: Biscossi, Vieira, Ottaviani, Afilani, Fraioli, Beltrano, Capozzi. All. Reali

Marcatori: al 9’20″p.t. Rocha, al 4’s.t. Espindola, al 8’s.t. Biscossi, al 9’s.t. Musumeci, al 9’20″s.t. Musumeci, al 14’s.t. Dalcin, al 18’30” Ernani.

Ammoniti: Lupi, Ernani, Rocha, Capozzi, Bizjak,

Espulsi: Capozzi, Lupi