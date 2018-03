Rugby, in programma derby tra Amatori Catania e Cus

Derby tra Amatori Catania e Cus Catania Rugby in programma sabato alle ore 14:30 al Paolone. Una sfida importante per entrambe le compagini, in lotta per i rispettivi obiettivi stagionali. L'Amatori Catania è in cerca del terzo successo consecutivo. Borina e compagni si sono allenati con cura dei particolari e con la consapevolezza di affrontare un avversario di tutto rispetto che non molla facilmente.

"Voglio una grande prestazione - afferma Vittorio, coach dell'Amatori Catania - figlia di applicazione e principi donati in allenamento. Il derby e' sempre un derby, testa e concentrazione devono essere le armi in più. Abbiamo l'obbligo, davanti al nostro pubblico, di fare il massimo per portare a casa successo e bonus"