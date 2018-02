Scherma, circuito europeo di Varsavia: medaglia d'argento per Sebastiano Garro

Sebastiano Garro conferma il buon momento di forma, aggiudicandosi un prestigioso argento nel Circuito Europeo di Scherma (cat. Cadetti) andato in scena nel weekend a Varsavia. Ottima la prova del fiorettista cusino, classe 2001, capace di inanellare una serie di prestazioni convincenti giunte al culmine di un’intensa giornata di gare. Interlocutorie le prime 4 vittorie nel girone, che hanno proiettato Garro direttamente al tabellone principale.

Nei 64 il giovane schermidore ha sconfitto il polacco Sigurdsson (15/3), salvo poi battere sul filo di lana lo svedese Westesson nell’assalto successivo (15-14). Nuovamente imperiosa la prova nei 16 contro il tedesco Fabinger (15/9), cui ha fatto seguito l’ennesimo passaggio di turno con il polacco Szczypinski.

In semifinale il 15-11 contro lo statunitense Dority ha aperto una breccia verso la conquista dell’oro, ma all’ultimo atto Garro si è dovuto arrendere al polacco Podralski. Resta comunque da incorniciare un secondo posto maturato in una competizione internazionale, che dà continuità ad un inizio stagione importante per il fiorettista del CUS Catania allenato dal Maestro Matteo Scamarda. Garro nel mese di Gennaio ha infatti conquistato a Terni il pass diretto per il Campionato Italiano Cadetti, accreditandosi come uno dei favoriti per la fase finale che andrà in scena a Maggio a Verona.