Sicula Leonzio-Catania, le pagelle: Aya una certezza, Brodic spento

Ecco le pagelle di Sicula Leonzio-Catania. Finisce 0-0 la sfida tra gli uomini di Torrente e Sottil.

SICULA LEONZIO (4-3-2-1): Polverino, De Rossi, Aquilanti, Laezza, Squillace; Marano, G. Esposito (Cozza 74'), D’Angelo; Gammone, Gomez (Saint Maza 56') Ripa

CATANIA (4-2-3-1): Pisseri 6, Calapai 6, Aya 6,5, Silvestri 6, Scaglia 6 (Ciancio 70') Bucolo 6 (Rizzo 6 63'), Biagianti 6 (Lodi 5,5 63') Manneh 5,5, Angiulli 5,5 (Curiale 6 70'), Brodic 5,5 (Barisic 5,5), Marotta 5,5

MiglioriToday. Aya 6,5. E' lui il cane da guardia della difesa rossazzurra, il leader e punto di riferimento per i compagni anche nel match del "Sicula Trasporti Stadium". Pilastro.

Pisseri 6. Il voto in pagelle scende vertiginosamente nei minuti finali del match quando rischia di combinare ancora una frittata dopo quella di Bisceglie, palesando difficoltà nel gestire la sfera con i piedi. E' bravo e lucido però ad inizio ripresa quando dice di no a Ripa e Gomez in due occasioni ravvicinate tra loro.

PeggioriToday. Brodic. Non è il giocatore ammirato in coppa Italia contro il Sassuolo. Quando sale il tasso di agonismo del match tende infatti ad eclissarsi dalla manovra. A corrente alternata e sostituito prima dell'ingresso in campo per il secondo tempo.