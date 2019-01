L’associazione Olga Sport Sub organizza il primo ‘Bolognese Beach Challenge’

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Domenica 31 marzo 2019 si terrà la gara di pesca da spiaggia “Primo Trofeo Beach Challenge”, dedicato alla tecnica della bolognese con bigattino. L’evento è organizzato dall’associazione Olga Sport Sub di Catania ed è aperta a tutti, anche ai non tesserati. La quota di partecipazione è 15 euro ed il numero di partecipanti massimo è fissato a 100 persone , con termine per le iscrizioni del 28 febbraio. I vincitori saranno premiati dal promoter dell’azienda Colmis, specializzata in attrezzature da pesca, con materiale fornito dallo storico negozio catanese di piazza Santa Maria della Guardia 24, che si occupa della raccolta delle adesioni. Previsti gadget per tutti, a prescindere dal piazzamento. La gara sportiva si terrà a San Marco. Sabato 26 gennaio è previsto un aperitivo di presentazione presso lo store di Olga Sport.