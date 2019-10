Disfatta Catania a Vibo Valentia, squadra in balia degli avversari e incapace di reagire

Il Catania esce dalla trasferta contro la Vibonese senza certezze. Una disfatta pesante, 5-0 il risultato finale, che fa rumore e conferma il "mal di trasferta" della squadra e ridimensiona le aspettative di inizio anno della squadra. Senza portare a casa punti in trasferta infatti parlare di campionato al vertice diventa irrealistico.

La squadra sembra aver perso le certezze tattiche mostrate nelle fasi iniziali e il gioco fatto intravedere a sprazzi dall'assetto di mister Camplone è via via scemato fino a produrre la copia imbruttita vista oggi a Vibo Valentia. Una prestazione difficilmente commentabile. La squadra rossazzurra infatti si affaccia dalle parti di Mengoni solo in due occasioni, una con Rossetti sugli sviluppi di un corner e con una girata dalla distanza di Di Piazza. Il resto è un monologo della squadra allenata da Giacomo Modica brava a passare subito in vantaggio sfruttando una dormita della retroguardia etnea.

Le corsie esterne diventano terreno fertile per le giocate del funambolico Bernardotto, autore insieme a Bubas di una prestazione superlativa. Tanti i meriti dei giocatori offensivi della squadra di casa, ma altrettanti i demeriti della squadra rossazzurra, scesa in campo senza dare mai la sensazione di poter essere in partita. Le reti sono una conseguenza del dominio territoriale offerto dalla squadra calabrese. Il passivo si fa sempre più pesante con il passare dei minuti senza una reazione degna di nota della squadra etnea. Nemmeno l'ingresso di Curiale inverte il trend. Nel finale c'è tempo per rivedere in campo Biagianti e Bucolo, convocati dopo la frattura momentanea con la società. Unica nota lieta in una giornata nefasta e che scrive una pagina negativa di storia calcistica del Catania.

VIBONESE-CATANIA 5-0 (3′ Bernardotto, 28′ Pugliese, 51′ Bernardotto, 55′ Bubas (r.), 90′ Allegretti)

Vibonese (4-3-3): Mengoni; Del Col, Altobello, Redolfi, Tito (81′ Mahrous); Pugliese, Prezioso, Tumbarello (75′ Prezzabile); Berardi, Bernardotto (75′ Allegretti), Bubas (81′ Taurino).

Catania (4-3-3): Furlan; Calapai (75′ Biondi), Noce, Silvestri, Pinto; Dall’Oglio, Lodi (71′ Bucolo), Welbeck (81′ Rizzo); Mazzarani (74′ Biagianti), Di Piazza, Rossetti (45′ Curiale).