Volley, sconfitta a Palermo per Etnapolis Catania: passi in avanti sul piano del gioco

Etnapolis Catania, questo il nuovo nome di Volley Catania, rientra dalla trasferta di Palermo, dove ha giocato contro Pharmap Saber Palermo, con un set vinto, ma senza i punti che sarebbero serviti a smuovere una classifica sinora amara. (Parziali di 25-14, 22-25, 25-16 e 25-20).

I ragazzi di Davide Giuffrida hanno dimostrato però un netto miglioramento in termini di prestazione rispetto alla prova opaca della scorsa settimana al palazzetto di Piazza Spedini, dove il sestetto etneo era apparso nervoso e deconcentrato. La partita di Palermo è stata per larghi tratti equilibrata, ma alla fine i padroni di casa hanno dimostrato qualcosa in più nelle fasi centrali dei set persi. Da segnalare un miglioramento a muro, una buona prova dell’opposto (Nicotra), mentre permangono ancora grossi problemi in ricezione, determinanti dalla costruzione di un gioco che troppo spesso risulta prevedibile. Inoltre, in questa partita, da sottolineare ancora una volta una formazione deficitaria con il libero Nuncibello schierato di banda per le assenze di Simone Nicosia e Franco Toselli, ancora fuori per infortunio.

"Siamo molto soddisfatti – afferma il Mister Giuffrida – della prestazione della squadra rispetto alla partita precedente. I ragazzi hanno reagito molto bene dal punto di vista mentale e hanno risposto tecnicamente in maniera corretta alle situazioni del gioco. Sapevamo di giocare con una squadra molto forte della Serie B, ma questo non ci ha spaventati”. “Continuiamo su questa linea con umiltà e impegno – conclude il mister – cercando di migliorarci giorno dopo giorno in palestra. Sono convinto che i risultati arriveranno.” Prossima appuntamento ancora in trasferta, contro Partinico, sabato 23 novembre alle ore 18.00.