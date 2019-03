"Friday for future", studenti in marcia anche a Catania per il clima | Video

Migliaia di studenti sono scesi in piazza in 150 nazioni ed in centinaia di città, tra cui Catania, per lo "Strike4Climate", manifestazione che sostiene la battaglia in difesa del clima dell'attivista 16enne svedese Greta Thunberg, promotrice delle marce di giovani in tutta Europa