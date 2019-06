Autobus prende fuoco vicino al centro commerciale Porte di Catania

Le immagini inviate da un nostro lettore riprendono le fasi dello spegnimento dell'incendio che ha colpito un bus Amt, della linea 439, nei pressi del centro commerciale Porte di Catania. Grazie alla lucidità dell’autista, che ha fatto scendere tutti i passeggeri, non ci sono feriti. Il pronto intervento di vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto anche i Carabinieri.

L'Amt, in una nota, ha specificato che "l’incidente è avvenuto a causa di un’avaria tecnica a cui hanno contributo le temperature elevate di questi giorni."

"Si precisa, inoltre, che sia i passeggeri che il conducente, peraltro già in servizio su altra vettura, non hanno riportato ferite neanche lievi. Si ringraziano la squadra di soccorso aziendale, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il pronto e tempestivo intervento", ha concluso l'azienda.