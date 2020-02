Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scappa un cavallo in via Passo Gravina, pericolo per le auto | Video

Un lettore di CataniaToday segnala la presenza di un cavallo, probabilmente fuggito da qualche stalla della zona. L'animale vaga in via Passo Gravina, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti