Giro d'Italia, c'è chi dice no: gli attivisti pro-Palestina | VIDEO

Alcune decine di attivisti hanno manifestato pacificamente in piazza Borgo contro il Giro d'Italia, che ha inserito Gerusalemme tra le tappe, partendo proprio dalla capitale d'Israele. Questa scelta non è stata condivisa dagli attivisti che si battono per la liberazione dei territori palestinesi occupati