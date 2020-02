Coronavirus, vertice della Regione, Musumeci: "Nessun allarme, ma attenzione resta alta" | VIDEO

"Non c'e' motivo di essere allarmati: la Regione e tutte le strutture preposte hanno fatto e stanno facendo cio' che e' possibile fare per mantenere alta l'attenzione. Abbiamo operato cinquanta tamponi negli ultimi giorni, per cittadini che potevano presentare qualche sintomo, e tutti hanno avuto esito negativo". Cosi' il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a Catania, incontrando la stampa al termine del vertice convocato per fare il punto sull'emergenza Coronavirus nell'Isola.