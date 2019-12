Dedica concerto ai camorristi, Niko Pandetta: "Mio pubblico è questo" | Video

Niko Pandetta, cantande neomelodico catanese, dopo la bufera social sulla dedica fatta ai camorristi, in una diretta su Facebook, rivolgendosi ai suoi fan, si difende: "Mi stanno danneggiando, ragazzi, non so cosa fare. Sono in regola, ho la partita Iva, sto fatturando, ma se un locale non chiede le autorizzazioni... non tocca a me chiedere le autorizzazioni. A me, tocca fare la fattura. Essendo pregiudicato, ogni parola viene usata contro di me... Ma Niko Pandetta, dopo tanta carcerazione e dopo tanta sofferenza ce l'ha fatta".

Quanto alla dedica alle persone detenute, Pandetta chiarisce di farla "alle persone lontane da casa, il mio pubblico è questo. Io auguro una presta libertà alle persone, ma non che escano senza pagare, ma pagando il debito con lo Stato e uscire, perchè sono sempre padri e i figli ne soffrono quando stanno lontani da casa".