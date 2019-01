Nesima, gatti uccisi da un branco di cani randagi | VIDEO

"Nel quartiere di Nesima si è stanziata ormai da anni una colonia felina che io e la mia famiglia abbiamo cercato di far riconoscere dall'Asp di Catania al fine di tutela e per avviare le procedure di sterilizzazione, ma non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta. Allora, in modo autonomo, abbiamo cominciato a sterilizzarli noi, che siamo una semplice famiglia monoreddito. E siamo a quota 4 gatti per una spesa totale di 400 euro. Inoltre abbiamo fatto adottare 13 gatti a diverse famiglie, tra cui due perfino in Germania. Ma quando tutto questo non è possibile, i gatti continuano a vivere nella strada. Questa settimana sono stati uccisi da un branco di cani due di questi gatti, brutalmente".

"Ho chiamato la polizia municipale a cui ho fatto un esposto di presenza di branco aggressivo, ma la risposta è stata che tanto non si può fare nulla. Solo se il cane morde l'umano forse si potrebbe intervenire. Ora dico: è normale ricevere una risposta del genere in una città civile che si rispetti? Dobbiamo vivere nel più totale stato di abbandono e di randagismo? E se al posto del gatto ci fosse stato un comune cittadino che stava andando a buttare la spazzatura? Noi comuni cittadini ci sentiamo abbandonati da qualsiasi istituzione preposta e vorremmo lanciare un grido d'aiuto".