Le operazioni hanno richiesto la massima attenzione per via della morfologia del terreno e della fitta vegetazione. Dopo aver imbracato l'animale, del peso di quasi 400 chili, si è provveduto a issarlo con l'ausilio del gancio baricentro, posizionandolo successivamente in zona sicura, affidandolo alle cure dei veterinari e del padrone.