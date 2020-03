Rovinato dalla mafia e abbandonato dallo Stato: la storia di Mario Cavallaro | Video

Mario Cavallaro ha resistito alle intimidazioni di Cosa Nostra e ha contribuito a far arrestare alcuni mafiosi. La sua battaglia però gli è costata tutto, e lo Stato non ha ancora fatto quanto dovuto per il suo sostentamento. Silvio Schembri de "Le Iene" è andato a trovarlo per farsi raccontare la sua storia di coraggio, cercando anche di fargli avere quello che gli spetta