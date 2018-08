E' in corso un incendio in un'abitazione di via Fratelli Mazzaglia a Canalicchio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco e diversi rinforzi. Segnalata la presenza di bombole di gas. Come specificato dai vigili del fuoco, la chiamata è arrivata per incendio di sterpaglie. La prima squadra giunta sul posto ha invece rilevato l'incendio in abitazione.