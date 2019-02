Latitante nascosto in una casa diroccata della Timpa di Acireale | VIDEO

Individuato il covo, i carabinieri si sono nascosti tra la vegetazione attendendo con pazienza che il ricercato rientrasse nel rifugio per poi intervenire. Ha cercato disperatamente di fuggire lanciandosi tra i rovi. Su suo conto una condanna ad 8 anni per violenza sessuale e maltrattamenti alla ex moglie