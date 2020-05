Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Minorenni rapinano supermercato, le immagini del raid | VIDEO

I carabinieri di Paternò hanno eseguito l'ordinanza del Gip del Tribunale per i minorenni nei confronti di due 17enni ed un 15enne, tutti del posto, per i reati di rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere