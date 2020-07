Motta Sant'Anastasia, vasto rogo aggredisce case: evacuazioni | Video

Incendio boschivo a Motta Sant'Anastasia. Coinvolto il tetto di un'abitazione di tre piani, informano i vigili del fuoco, ed evacuate precauzionalmente 20 persone. Per contrastare le fiamme i vigili del fuoco hanno attivato due elicotteri e quattro squadre a terra. L'incendio di Motta Sant'Anastasia è stato domato nel tardo pomeriggio: la squadra dei vigili del fuoco che è intervenuta dal distaccamento sud di Catania ha operato ai numeri civici 8 e 10 di via Imera. Il fuoco ha interessato prima delle sterpaglie per poi propagarsi in una palazzina di quattro elevazioni, bruciando tapparelle, tende ed il tetto dell'edificio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I pompieri hanno spento l'incendio e salvaguardato tutte le abitazioni vicine.