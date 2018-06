Inaugurata la nuova fontana del tondo Gioeni, Bianco: "Ha una bellezza incredibile" | VIDEO

I lavori per la sola realizzazione del prosepetto monumentale del Tondo Gioeni sono durati sei mesi ed hanno avuto un costo di 751 mila euro. Negli ultimi giorni gli operai hanno lavorato incessantemente per rispettare la scadenza, fissata ad una settimana dalle elezioni comunali del 10 giugno. Lunghe code, stamane, alla circonvallazione in direzione della cittadella. Sul lato opposto che conduce ad Ognina, la circolazione era invece scorrevole, grazie anche al nuovo piano del traffico