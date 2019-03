I vigili del fuoco di Catania salvano una mucca in difficoltà | Video

Una vacca di grossa taglia è caduta in un burrone a Melito di Porto Salvo, in Calabria. Il terreno particolarmente impervio non ha permesso all'animale di risalire e sono stati allertati i vigili del fuoco del reparto volo di Catania, che hanno imbracato l'animale, sollevandolo in aria con un gancio baricentrico