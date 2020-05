Correre: come riprendere dopo lo stop

Se prima del lockdown eravamo dei corridori diciamo assidui ed adesso abbiamo deciso di ricominciare con la nostra attività fisica è necessario farlo in modo graduale e paziente.

Se si è fumatori o sovrappeso meglio prima sottoporsi ad una visita medica per capire se ci sono o meno controindicazioni.

Se non si rientra in queste categorie è bene allora iniziare con lunghe passeggiate di relax magari 3 volte a settimana (fino ad un massimo di 6) per circa un'ora.

Successivamente, in base al grado di allenamento che si era riusciti a raggiungere prima dell'emergenza Coronavirus, si potrà cominciare nuovamente a correre sul serio.

Programma di ripresa della corsa

Primo step - 1 minuto di corsa leggera e 2 minuti di corsa veloce per circa 9 volte.

Secondo step - Aggiungere 2 minuti di corsa leggera a 3 minuti di camminata per circa 6 volte per un totale di 30 minuti di allenamento.

Terzo step - 4 minuti di corsa e 3 minuti di camminata per circa 5 volte per un totale di 35 minuti di allenamento.

Quarto step - 6 minuti di corsa e 3 di passo svelto per 5 volte o finchè non si ha il fiatone eccessivo.

Qunto step - 15 minuti di corsa leggera alternata a 3 minuti di camminata per tre volte per un'ora di allenamento complessivo.

Gli step (che possono corrispondere ad una settimana circa) devono essere considerati solamente indicativi. E' ovviamente possibile restare fissi su un programma fino a quando lo si riesce a fare con relativa facilità e senza essere troppo affaticati.