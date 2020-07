Coronavirus: nessun nuovo contagiato, i tamponi eseguiti sono la metà di ieri

Coronavirus: nessun nuovo contagiato, ma i tamponi eseguiti sono la metà di ieri

„

Nessun nuovo contagio da Coronavirus in Sicilia su 1.369 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: meno della metà di quelli processati ieri. Resta invariato il bilancio dei morti, 282 dall'inizio dell'epidemia, così come il numero degli attuali positivi: 138.

E’ quanto risulta dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute. In base ai dati forniti dalla Regione, il numero totale dei casi resta 3.094 . Calano nell'Isola le persone ricoverate: 13 (rispetto alle 15 registrate ieri), di cui 2 sempre in terapia intensiva. I due dimessi sono tornati a casa, tant'è che i soggetti in isolamento sono passati da 121 a 123. Stabile il dato dei guariti: 2.674 in totale.

La situazione in Italia

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono morte 7 persone: un dato più alto soltanto ai 6 registrati il 29 giugno scorso. Da notare che i decessi si sono verificati soltanto in due Regioni: 6 in Lombardia e uno in Emilia Romagna. Migliora anche il dato sui nuovi contagati che, dopo cinque giorni di aumenti, scendono sotto la soglia di 200, fermandosi a 192

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“