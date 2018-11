Dissesto comunale, "Catania ha tutte le capacità per rinascere"

"La grave crisi economica che sta investendo il comune di Catania inevitabilmente sta avendo forte eco e risonanza nei vari settori dell’amministrazione, sicuramente un’area di forte impatto è proprio quella sociale, rendendo agli occhi di tutti la situazione fortemente complicata. Diventa, attualmente, fondamentale che la compagine amministrativa si attivi affinché possa drizzare il volano verso la rinascita; processo che va coadiuvato sinergicamente da Stato Centrale e da Regione". Con queste parole i vertici del sindacato Fast-Confsal si rivolgono all'amministrazione comunale che dovrà gestire nei prossimi mesi la situazione comunale, dopo il rigetto da parte della Corte dei conti del ricorso e la dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente.

"Catania rappresenta una realtà viva e dinamica, - continua il segretario regionale Giovanni Lo Schiavo - che possiede tutte le capacità per venire fuori da questa situazione asfittica. Proprio a tal proposito diventa necessario che i governi centrale e regionale intervengano, in primis con aiuti economici al fine di assicurare almeno i servizi più importanti alle fasce deboli, garantendo inoltre gli stipendi per operatori e cooperative interessate. Per tutte queste ragioni - conclude - vorremmo poter coadiuvare l’amministrazione, con profondo senso di responsabilità, al fine di giungere al superamento di questa profonda crisi socio-economica".