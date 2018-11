Di Maio contatta il sindaco di Biancavilla: arrivano fondi per le scuole

Nella serata di ieri, la segreteria personale del vice Premier, Luigi Di Maio, ha formalmente contattato il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, illustrando lo stato delle cose a proposito dell’iter di interventi a seguito degli eventi sismici del 6 ottobre scorso.

“Mi è stato comunicato che non sussisterebbero le condizioni - spiega il primo cittadino biancavillese - per proclamare lo Stato d’emergenza. Tuttavia, ci è stato garantito che la prossima settimana, attraverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la firma sul Decreto da parte del Ministro Bussetti, verranno stanziate le somme necessarie a far fronte alla messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio colpite dal sisma. E’ una presa di posizione che giudico importante e che ci lascia sperare che in tempi brevi si arrivi, finalmente, alla soluzione definitiva. Sugli interventi inerenti le chiese, mi è stato altresì comunicato che si sta affrontando la questione attraverso colloqui costanti con la Curia. Di concerto con la mia amministrazione, sto seguendo passo dopo passo tutti gli sviluppi della vicenda. Non ci siamo risparmiati un solo istante. Abbiamo bisogno di fondi certi, tempi certi, impegni certi”.