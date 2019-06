Pogliese: "Catania dedicherà uno spazio culturale a Zeffirelli"

“La città di Catania si unisce al cordoglio nazionale per la scomparsa del maestro regista Franco Zeffirelli. Con Catania e la sua provincia egli aveva un rapporto speciale, come raccontano le straordinarie immagini di “Storia di una Capinera” uno dei suoi film più belli, interamente girato tra il barocco catanese, che fece conoscere al mondo intero con le sue straordinarie riprese cinematografiche. Senza contare che lo stesso Zeffirelli 25 anni addietro, nel collegio di Catania, fu eletto senatore della Repubblica, accrescendo il suo attaccamento al territorio etneo. E proprio per mantenere viva, anche alle future generazioni, la memoria del suo geniale talento artistico e culturale, intitoleremo a Franco Zeffirelli un importante spazio culturale cittadino che ne ricordi anche il suo forte e prolifico legame con Catania”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Catania Salvo Pogliese, in riferimento alla scomparsa del regista Franco Zeffirelli.