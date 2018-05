Lettori: "Via Ursino invasa dalla spazzatura, non raccolta da giorni"

Riceviamo e pubblichiamo l'ennesima segnalazione da via Ursino, alle prese da mesi con l'emergenza rifiuti. I moltissimi sacchi non raccolti diventano una calamita per topi e blatte, che vanno a spasso tra le botteghe e le case della zona