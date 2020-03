San Giuseppe La Rena, ancora degrado e sporcizia nell'area dei mercatini

Ancora degrado nell'area del mercatino di San Giuseppe La Rena. La segnalazione arriva da una nostra lettrice che denuncia la sporcizia e le condizioni dell'area dove la domenica mattina si posizionano gli espositori.

Non sono bastati i richiami dell'amministrazione che in un'occasione aveva anche sospeso le attività del mercatino. A lasciare degrado e spazzatura sono molti degli abusivi che si posiziano nel sito già da venerdì. Come racconta la nostra lettrice "già giorni prima ci sono camper e tende posizionate con intere famiglie che stazionano lì, accendono falò, lasciano rifiuti: uno squallore".

Il tema era stato affrontato dall'assessore Balsamo. Complice anche la carenza del corpo della polizia municipale sembra che non sia stato possibile, però, controllare una situazione che ormai è divenuta incontrollata proprio a due passi dall'aeroporto.