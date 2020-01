Registrate due scosse di terremoto tra Catania e Ramacca

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte. L'evento, localizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è verificato alle ore 3.24 ed è localizzato 9 chilometri ad est del centro abitato di Ramacca, con epicentro posto ad una profondità di 10 chilometri. Non si segnalano danni a persone o cose. Successivamente, alle 6 e 18 di questa mattina, 10 gennaio, una seconda scossa con magnitudo 2.0 è stata registrata in territorio di Ramacca, a 13 chilometri dal centro abitato. Anche in questo caso, la scossa è lieve e con epicentro posto a 9 chilometri di profondità.