Testa affiora in un bosco di Caltagirone: è del romeno decapitato

E' stata trovata la testa di Costel Ciobanu, il romeno trovato decapitato lo scorso 8 dicembre a Caltagirone, in contrada Semini. Il macabro rinvenimento è avvenuto grazie alla segnalazione di un residente della zona in cui era stato rinvenuto il suo cadavere e sull'accaduto indagano i carabinieri. Costel Ciobanu aveva 51 anni, lavorava nella zona di Lentini come bracciante e la sua scomparsa era stata denunciata dalla sorella. Le indagini sul brutale omicidio sono dirette dal procuratore calatino Giuseppe Verzera.