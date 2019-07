Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sagra del polpo, Festa dell'arancino, passeggiata al Monastero

1. Sagra del polpo. Anche quest'anno si rinnoverà l'appuntamento con la sagra del polpo a Pozzillo, un evento oramai arrivato alla sua 15 edizione e che si distingue per l'originalità e la qualità della materia prima. Appuntamento sabato 20 e domenica 21 luglio a Pozzillo presso la piazza Santa Margherita a partire dalle ore 19.

2. Festa dell'arancino. 19-20-21 LUGLIO. Bar Bonanno in collaborazione con Rosemary's Pub sono lieti di presentarvi FESTA DELL'ARANCINO 2019. 3 sere di gusto,musica e divertimento. Tantissimi arancini, buona birra e tanta musica.

3. Ippolito di Euripide. Traduzione, adattamento e regia di Nicola Alberto Orofino con Egle Doria, Silvio Laviano, Luana Toscano, Gianmarco Arcadipane. Scene e costumi Vincenzo La Mendola. Assistente alla regia Gabriella Caltabiano. Produzione Teatro Stabile di Catania in collaborazione con ASSOCIAZIONE CULTURALE MADE’. Progetto nato in residenza al Castello di Sperlinga (En) per la stagione “Teatro in Fortezza 2018” - rassegna estiva Porte Aperte Unict.

4. Una passeggiata con Giancarlo De Carlo al Monastero dei Benedettini. Sabato 20 luglio 2019 le tradizionali visite serali a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini si trasformano in un percorso nel contemporaneo con “Una Passeggiata con Giancarlo De Carlo” in cui allo sfarzo dei benedettini si lascia spazio alle forme dell’architettura osservando il gigantesco edificio monastico da un punto di vista inedito, attraverso la lente del suo restauro. Durante il tour si percorreranno le tappe essenziali che hanno reso nel 2008 il progetto di recupero del Monastero dei Benedettini “opera d’importante interesse artistico” (Regione Siciliana) consacrando l’edificio nel novero delle architetture contemporanee italiane.

5. Etna Cori Estate. Il 20 e 21 luglio i riflettori sono puntati su Ragalna: Città della salute. Venite nel Parco dell'Etna e Lasciatevi trasportare dal folklore. 20 luglio: Il PRIMO ed ESCLUSIVO Street Traditional Food dell'Etna con esibizioni stradali dei gruppi corali partecipanti, artigiani a lavoro e rievocazione di antichi mestieri. NON FINISCE QUI, dalle 22.30 SI BALLA con il Sicily Unconventional Folk de i BEDDI- Musicanti di Sicilia. 21 luglio: Rassegna Corale presso Giardini Palmento Arena dei 9 gruppi corali provenienti da diverse parti d'Italia.

6. Spettacolo 'Chet'. Appuntamento il 19 luglio 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee a partire dalle ore 21.00. Di Laura Tornambene, con Giovanni Arezzo e la partecipazione speciale di Angela Dispinzieri. Regia laura tornambene e Giovanni Arezzo. Storia del musicista che rivoluzionò il jazz e perse sé stesso.

7. Catania tra misteri e leggende by night. Sharing Sicily propone la passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania, un suggestivo viaggio guidato tra storia, leggende e tenebrosi fantasmi nell'inquietante notte della misteriosa Catania. Appuntamento il 21 luglio 2019 a partire dalle ore 21.00.

8. 'Randazzo e spettacolo Pupi coi fratelli Napoli'. Nel tour si visiteranno le tre basiliche che rappresentano gli antichi quartieri della città abitata da greci, latini e lombardi. La Chiesa di Santa Maria (quartiere latino) è la Basilica principale.La Chiesa di San Martino (quartiere lombardo) è la chiesa dal campanile più bello di Sicilia. Quest’ultimo, alto 41 metri, risale probabilmente all’anno 1000. La Chiesa di San Nicolò (quartiere greco) risale al XIII secolo. Nell’omonima piazza dove è sita, potrete ammirare la statua rappresentante l’unione dei tre quartieri: Rannazzu vecchiu.

9. Turi Zinna 'Il muro'. IL MURO è uno spettacolo multifocale e polisemantico, che ingloba nella forma del live set multimediale gli elementi di un canto epico sprovvisto di eroi. Una storia per errore recitata come una canzone techno lunga 50 minuti all’interno di una dj/vj performance. La regia audio visuale è gestita direttamente sul palco dall’attore performer che processa in live la sua stessa voce e che condensa a sé il disegno teatrale divenendo l’onnipresenza e onnipotenza del singolo sul tutto e sul dettaglio, nel giogo di deformare spazi e suoni e tessere una partitura sonora e gestuale nel tempo dell’ascolto.

10. 'Libero Cinema in Libera Terra a Catania'. Sabato 20 luglio Piazza Beppe Montana, Catania. 21.15 Proiezione del film LE INVISIBILI, di L.J. Petit. Ingresso gratuito. Una brillante commedia sociale sul quotidiano di donne che vivono in strada. Quelle donne “senza fissa dimora”, a volte sporche e con il guardaroba in busta di plastica, che nessuno vuole vedere davvero.

11. 'Nero Espresso feat The Buttshakers live'. 'NERO ESPRESSO Season n. 9 ep. 2 feat The Buttshakers live. Mercati Generali (SS KM 169 Catania). Dopo il party di giugno che ha aperto la stagione n. 9, la vecchia scuola dei Nero Espresso torna in pista con un live. On stage per un live che spara soul, garage, blues e funk, The Buttshakers, band francese capitanata dalla seducente e carismatica riot-girl Ciara Thompson. Prima e dopo il live, il sound inconfondibile dei guru della black music Roberto Agosta, Salvo Borrelli, Giacomo Cottone e Massimo Napoli.

12. Collezione privata 'Le rose di Eros'. Tony Leone, in queste nuove opere, rivisita la dimensione simbolica della Storia dell’arte e la sottopone al vaglio della sua personale visione erotica. L’erotismo non è sfrontato o lubrico, ma si offre come una pura operazione intellettuale, sensibile, ironica e in grado di restituire un significato nuovo alle immagini. L’arte “messa a nudo” in questi tableaux è così decontestualizzata da diventare eros estetizzante e azzardo figurativo, puro dadaismo digitale.

13. Le Ore di Libertà LIVE al Lettera 82. La formazione prevede l'ottimo Beppe Mignemi alla Chitarra e Voce accompagnato da Alfredo Longo alla Chitarra Classica/Acustica, Salverico Cutuli fisarmonica e Nico Piluso al Basso. Appuntamento domenica 21 luglio 2019 alle ore 21 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria - Catania. Ingresso libero.

14. Presentazione del libro 'Mestiere di donna'. Una serata - quella del 19 Luglio alle ore 19 - in cui il tema sarà la libertà. La libertà di Angelo D'Arrigo che attraverso il volo insegna agli uccelli la rotta per non estinguersi. La libertà di Paolo Borsellino - trucidato assieme alla sua scorta proprio il 19 luglio di 27 anni fa - che attraverso la giustizia sogna un Paese diverso (Silvana Ranza e Francesco Mirone lo ricorderanno). La libertà di Laura Mancuso, moglie di Angelo, che attraverso le dodici storie contenute in questo libro dialogherà con Luciano Mirone raccontandoci il "Mestiere di donna".

15. Aperitivo Rizo Bar. Appuntamento il 19 luglio 2019 a partire dalle ore 18.00 presso 'La cucina di Donna Carmela'. Selezione di bottiglie, cocktail e sfiziosità siciliane. Ingresso libero.