Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Popupmarket, Marranzano Fest, Performare Festival

1. Pop Up Market Sicily • 30 Giugno-1 Luglio '18 • Piazza Sciuti

„Pop Up Market Sicily • Piazza Sciuti. Pop Up Market Sicily • 30 Giugno-1 Luglio '18 • Piazza Sciuti

„POPUPMARKETSICILY • Sabato 30 Giugno 2018 | 17.30-01.30 • Domenica 1 Luglio 2018 | 17.00-00.30 ⊙ Piazza Sciuti. Pop Up Market Sicily • 30 Giugno-1 Luglio '18 • Piazza Sciuti

„ Pop Up Market Sicily arriva con un nuovo appuntamento, il 30 giugno e l'1 luglio, il market (pop-olare) torna in Piazza Sciuti con la #lidoedition, un lido "urbano", un concentrato di creatività, food, musica, arte, e tanto altro, per un weekend nel cuore del centro storico di Catania.

2. Marranzano World Fest 2018 - 9ª edizione - "Tamburi Lontani" dal 29 giugno al 2 luglio 2018

„Marranzano World Fest 2018 - 9ª edizione - "Tamburi Lontani". Marranzano World Fest 2018 - 9ª edizione - "Tamburi Lontani" dal 29 giugno al 2 luglio 2018

„La 9ª edizione del Marranzano World Fest andrà in scena dal 29 giugno al 2 luglio al Monastero dei Benedettini di Catania. Questi i principali appuntamenti della manifestazione: – Grandi concerti serali con ospiti dalla Sicilia e da tutto il Mondo – Workshop con artisti di rilievo internazionale – Conferenza di apertura sulle tradizioni ritimiche dei Tammurinari in Sicilia, dell'Afro-Samba in Brasile, del Sabar in Senegal, del teatro Balinese – Mercatino artigianale degli strumenti musicali – Parata multietnica di tamburi per le vie del centro storico di Catania e festa finale al Monastero – Eventi speciali e Anteprime.

3. performare festival

„'Performare Festival' allo Zo. performare festival

„VENERDÌ 29 GIUGNO ore 21.00. EOIKA di e con Sabrina Vicari e Federica Aloisio Produzione PinDoc onlus/Promozione Danzacontemporanea. SABATO 30 GIUGNO ore 21.00. RESPIRI (short time) di e con Flaminio Galluzzo Co-produzione Gruppo e-motion - Silent Moving con il sostegno di Viagrande Studios //// UN PÒ DI PIÙ (short time) di e con Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello. DOMENICA 1 LUGLIO ore 21.00. STILL THERE di e con Sara Orselli in collaborazione Frida Vannini Produzione Compagnia Simona Bucci.

4. catania tra misteri e leggende - friday night edition

„Catania tra misteri e leggende - Friday night edition. catania tra misteri e leggende - friday night edition

„Il tour tra misteri, simboli e leggende di Catania by night. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, scoprendone aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell'itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, Piazza Duomo ed il suo “ Liotru” ( dove faremo un piccolo break caffè e due chiacchiere), per finire in tarda serata nel "tenebroso" Castello Ursino. Il resto sarà svelato nel corso della passeggiata. “

5. broadway tonight!

„"Broadway tonight" al Teatro Antico di Catania. broadway tonight!

„Broadway Tonight al Teatro Antico di Catania. Orchestra del Teatro Massimo Bellini. Carmen Failla direttore. Musiche di G. Gershwin, C. Porter, H. Mancini, D. Ellington, A. Lloyd Webber. Costo del biglietto 10 euro.“

6. HJO Jazz Orchestra in 'Classic in Swing'. HJO Jazz Orchestra in “Classic in Swing” il 30 giugno 2018

„HJO Jazz Orchestra in “Classic in Swing” il 30 giugno 2018

„HJO Jazz Orchestra in “Classic in Swing” il 30 giugno 2018

„Il 30 giugno alle ore 21 nell’ambito della rassegna “Bellini Notti d'Estate”, si terrà lo spettacolo “Classic...in Swing” con la HJO Jazz Orchestra. Con la direzione di Benvenuto Ramaci e con Rosalba Bentivoglio “special guest”, saranno eseguite musiche di Brahms, Bizet, Ravel, Verdi, Gershwin, Tchaikovsky.

7. Documentario 'Le energie invisibili - da Milano a Roma in cammino' il 30 giugno 2018

„Documentario 'Le energie invisibili - da Milano a Roma in cammino'. Documentario 'Le energie invisibili - da Milano a Roma in cammino' il 30 giugno 2018

„LE ENERGIE INVISIBILI - Da Milano a Roma in cammino - è un documentario che racconta l’esperienza del cammino dal punto di vista del pellegrino. Nulla di tutto quello che accade è stato programmato: gli incontri, i discorsi, tutto è stato prodotto dal caso e, proprio per questo, in grado di rappresentare in maniera autentica l’esperienza del pellegrinaggio.

8. Presentazione del libro 'Ancients - Il grande freddo' il 30 giugno 2018

„Presentazione del libro 'Ancients - Il grande freddo'. Presentazione del libro 'Ancients - Il grande freddo' il 30 giugno 2018

„Sabato 30 giugno 2018, a partire dalle ore 17.45, appuntamento al Mondadori Book Store di Catania per la presentazione del libro 'Ancients - Il grande freddo' scritto da Luigi Viagrande. Ingresso libero.

9. portraits of nature live a cantina malenchini

„'Portraits of nature' LIVE alla Cantina Malenchini. portraits of nature live a cantina malenchini

„Nuova serata di musica live alla Cantina Malenchini. Sabato 30 Giugno, dalle ore 21.00, appuntamento al cortiletto per ascoltare le note dei Portratits of Nature. Durante l'evento gustosissimi taglieri di salumi e formaggi, serviti in abbinamento ai calici di vino. (disponibile anche il menu vegetariano). Per info e prenotazioni: 3420492629.

10. Sup sotto le stelle il 29 giugno 2018

„'Sup sotto le stelle' ad Acitrezza. Sup sotto le stelle il 29 giugno 2018

„A grande richiesta ritorna l'appuntamento serale al Sup di Acitrezza per poter andare insieme sui Sup illuminati a led nell’incantevole arcipelago delle Isole Ciclopi. Raduno previsto alle 20:30. Uscita in Sup ore 21:00. Costo dell'uscita € 15 consumazione inclusa.

11. Dalla montagna al mare: Valle del Bove, tuffo al Chiancone il 30 giugno 2018

„Dalla montagna al mare: Valle del Bove, tuffo al Chiancone. Dalla montagna al mare: Valle del Bove, tuffo al Chiancone il 30 giugno 2018

„Circa 8000 anni fà si formava la desertica Valle del Bove, frutto del collasso degli antichi Centri Eruttivi. l'arrivo dei prodotti a mare causò un'onda anomala che arrivò nelle coste africane e della Grecia. Questo enorme deposito di materiale a forma chiaramente di conoide, conosciuto come "Chiancone", si estende dalla zona di Praiola fino a Riposto. Per chi volesse scoprire questa zona appuntamento il prossimo 30 giugno 2018.

12. Presentazione del libro 'Lo cunto de li cunti' il 29 giugno 2018

„Presentazione del libro 'Lo cunto de li cunti'. Continua la serie di eventi culturali targati NonnAngè Catania, in collaborazione con la casa editrice Rossomalpelo di Catania. Giorno 29 giugno alle ore 20:00, verrà presentato il libro "LO CUNTU DE LI CUNTI" di Giovan Battista Basile. Un antologia illustrata di sette racconti tradotti dal napoletano.“



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/eventi/presentazione-libro-catania-29-giugno-lo-cunto-di-li-cunti-nonnange.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278

13. Etna Culture Fest il 1 luglio 2018

„Etna Culture Fest. Etna Culture Fest il 1 luglio 2018

„A Catania l'Estate 2018 si apre domenica 1 luglio, nella splendida corte dell'Istituto Ardizzone Gioeni con un evento imperdibile. Una giornata con le esibizioni di alcuni dei più interessanti talenti di artist-performance, che realizzeranno le loro opere dal vivo accompagnati dal top dei Dj-setter catanesi con la loro soft-house-music che si alterneranno alle console tra i culture-drink acrobatici dei bartender del super team del Flaire Zone.

14. tour dell'acqua con teatro greco-romano

„Tour dell'acqua con teatro greco-romano. tour dell'acqua con teatro greco-romano

„Sarete condotti tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua.“

15. presentazione del libro "surata' "

„Presentazione del libro 'Suratà'. presentazione del libro "surata' "

„Giorno 01/07/2018 presso il Mercure Catania Excelsior sito in Piazza Giovanni Verga 39 a Catania avrà luogo la presentazione del nuovo libro di Francesco Di Grazia dal titolo 'Suratà'. Ingresso libero.“