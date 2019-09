Università: le facoltà preferite dagli studenti

Dopo aver parlato di quelle che sono considerate al momento le migliori università del mondo è l'ora di individuare i corsi di laurea preferiti dagli studenti italiani.

I dati sono stati forniti dal Ministero dell'Istruzione. Al primo posto come immatricolazioni troviamo 'Economia e Commercio' con 46.000 iscritti. Al secondo posto Ingeneria Industriale e dell'informazione (38.000). Successivamente le università a carattere scientifico (34.000) e quelle a carattere socio-sanitario (32.000).

Rispetto a 10 anni fa hanno avuto un netto calo le facoltà di Giurisprudenza ed Architettura. Gli immatricolati in Legge sono calati del 35%, quelli in Architettura addirittura del 50%.

Il maggior numero di matricole lo ha avuto l'Università La Sapienza di Roma (16.000 studenti). Seguono l'Università di Bologna e la Federico II di Napoli con 13.000 studenti.

Facoltà e mercato del lavoro: Almalaurea fornisce dati su tasso di occupazione e retribuzione a cinque anni dalla laurea. Al 1° posto ci sono gli ingegneri con una paga media di € 1.800,00 al mese ed un tasso di occupazione del 92%. Secondo posto per Economia e statistica con paga media di € 1.580 al mese. Terzo posto per i laureati in ambito socio-sanitario con paga media di € 1.500 al mese e tasso di occupazione dell'89%.

Tra le facoltà telematiche spicca quella Napoli Pegaso, che rientra tra i principali 20 atenei italiani. Negli ultimi 10 anni gli immatricolati di questa università sono cresciuti del 517%. Altre università telematiche con molti nuovi iscritti sono anche Novredate E-Campus e Roma Unicusano.

Stranieri - Attualmente, sempre secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, troviamo 15.000 studenti stranieri provenienti da Romania (15%), Albania (9%), Cina (6%) e Marocco (5%). Le facoltà preferite sono state Economia (22%), Medicina (14%) e Ingegneria (12%).