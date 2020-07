Catania: come richiedere i permessi auto per la ZTL

La ZTL di Catania negli ultimi anni è stata oggetto di ampliamento e ora interessa un'area delimitata dal seguente perimetro: Via A.Sangiuliano, Via Monsignor Ventimiglia, Via Vittorio Emanuele, Via Raddusa, Via S.Maria del Rosario, via della Loggetta, Via Euplio Reina, Via A.Mancini.

I varchi elettronici a controllo della ZTL di Catania sono due: Via Landolina incrocio nord con via Vittorio Emanuele; Via S. Agata incrocio nord con Via Vittorio Emanuele. Le telecamere a protezione della ZTL di Catania sono in funzione tutti i giorni 24 ore su 24.

Così come previsto dalla Delibera di Giunta 779 del 26/08/09, all'interno della ZTL di Catania sono ammesse alla circolazione le seguenti categorie di veicoli: velocipedi, mezzi di polizia, mezzi di soccorso e vigili del fuoco, solo in servizio urgente di emergenza; veicoli della nettezza urbana per l'espletamento del servizio; veicoli a servizio di persone invalide muniti di contrassegno di cui all'art. 381 del DPR.495/92 e con disabile a bordo; vetture pubbliche con licenza del Comune (Taxi); veicoli per trasporto merci dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 per l'attività di carico/scarico; veicoli dei residenti per accedere alle rimesse private; veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità.

Le operazioni di carico e scarico si possono effettuare all'interno della ZTL di Catania dalle ore 6,00 alle ore 8,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Per accedere è necessario avere l'apposito pass ottenibile tramite richiesta da effettuare alla polizia municipale tramite il seguente modulo.

E' possibile avere autorizzazioni per accessi temporanei eccezionali all'interno della ZTL di Catania: a tal fine è necessario contattare la Polizia Municipale. La ZTL di Catania è servita da parcheggi posti proprio ai suoi confini esterni che permettono di accedere pedonalmente alla ZTL.

Per i veicoli non registrati nella banca dati delle targhe autorizzate, ma aventi diritto ai sensi del presente regolamento, che saranno transitati attraverso i varchi di video-controllo elettronico, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale, entro 24 ore dall'avvenuto ingresso nella ZTL di Catania, la documentazione giustificativa che, qualora ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.

E però possibile, tramite un'apposita modulistica presente sul sito del Comune di Catania, poter effettuare richiesta di altri tipi di permessi auto, che sono i seguenti:

- inserimento o modifica targhe veicoli a servizio di persone non deambulanti munite dell’autorizzazione prevista dall’art. 381 Regolamento Esecuzione C.d.S.

- concessione del contrassegno di circolazione per residenti in ZTL

- concessione del contrassegno di circolazione per dimoranti in ZTL

- concessione del contrassegno di circolazione per esercenti attivita’ commerciali/artigianali/professionali in ZTL

- Controllo elettronico Z.T.L. – Richiesta autorizzazione transito veicoli fornitori di attività site in Z.T.L.

- permesso breve di circolazione in Z.T.L.

- permesso breve di circolazione e sosta in Z.T.L.

- esenzioni a posteriori per transito in Z.T.L. riservato ai clienti di strutture ricettive

- esenzioni a posteriori per transito in Z.T.L. per motivi eccezionali e/o urgenti

- contrassegno di circolazione in ZTL e sosta stalli a tempo e a pagamento “Sostare” (Determina dirigenziale n. 476/15)

Tramite un'altra procedura è invece possibile poter ottenere il contrassegno per la disabilità.

Indirizzi utili

Comune di Catania - Modulistica per ZTL e per altri permessi di circolazione, sosta, carico e scarico

Comune di Catania - Ufficio Permessi - informazioni per rilascio autorizzazioni - modulistica - presentazione istanze - Telefono: 095/ 7424234 fax 095/7424257 (ricevimento: Lunedì, Mercoledì ore 9-12 / Giovedì ore 16-18)

Centrale Operativa - comunicazioni ed informazioni su transito ed esenzioni - Telefono: 095/ 531333

Ufficio Verbali URP - Ufficio Verbali - URP - informazioni/controllo verbali - Telefono: 095/ 7426424 - 7426439