Pneumatici moto: quando sostituirli e quanto costa cambiarli

Le gomme sono l'unico punto di contatto fra la moto e la strada ed è, pertanto, fondamentale saper riconoscere quando è il momento giusto per sostituirle. Da esse dipendono le prestazioni e la sicurezza della moto ed è, quindi, importante valutare periodicamente il loro stato di salute, a partire da un controllo regolare della pressione, da effettuare almeno una volta al mese. Inoltre almeno una volta l'anno, è consigliabile far controllare anche l'equilibratura delle ruote.

Come riconoscere se uno pneumatico è da sostituire

Partiamo innanzitutto dal consumo delle gomme; in Italia, il limite legale del consumo del battistrada è di 1 mm per moto e scooter e di 0,5 mm per i ciclomotori. Per quanto riguarda la sicurezza è, ovviamente, consigliabile cambiare le gomme un po' prima del raggiungimento del limite inserito nel codice della strada.

Per riconoscere lo stato di usura basta osservare con attenzione gli appositi indicatori inseriti fra le scanalature del pneumatico, che mostrano con chiarezza quando è stato raggiunto il limite di consumo.

Gomme vecchie? E’ tempo allora di sostituirle

Anche le gomme delle moto invecchiano con la tenuta che diminuisce progressivamente, in particolare sul bagnato. Con il passare del tempo le gomme perdono di elasticità e tendono ad indurirsi, fenomeno che può anche portare alla formazione di crepe e screpolature in alcuni punti dello pneumatico. E' consigliabile, inoltre, l'immediata sostituzione della gomma se si osservano deformazioni su fianchi, spalla o battistrada.

Numerosi sono i fattori che determinano la durata di uno pneumatico, citiamo ad esempio le condizioni climatiche, lo stato di manutenzione, lo stile di guida e lo stoccaggio delle gomme.

In generale è preferibile non utilizzare pneumatici più vecchi di 3-4 anni (ogni pneumatico riporta sul fianco l’anno e la settimana in cui è stato prodotto, dopo la sigla DOT); superata questa data è comunque consigliabile la sostituzione anche di gomme non usurate.

Gomme moto - Non c'è obbligo di cambiarle come per le auto

L'obbligo di sostituzione delle gomme invernali, valido per le auto, non è invece presente per le moto. Si tratta di una stranezza legislativa, forse dovuta alla circostanza che si pensa, erroneamente, che d'inverno non si vada in giro con le due ruote a casua della neve e delle temperature troppo basse. Cosi come per le auto sono presenti anche per le moto le gomme 'all seasons', valide tutto l'anno, e le gomme M+S, dove M sta per 'Mud', ossia fango, e S sta per 'Snow', ossia neve. Esistono anche le catene da neve, pur al momento mancando nel territorio italiano prodotti che sono omologati in maniera specifica.

Come scelgo le gomme giuste per la mia moto?

Quando si cambiano le gomme è fondamentale scegliere un modello nel rispetto del Codice della strada e delle specifiche della moto stessa. Inoltre vi suggeriamo di acquistare gomme anteriori e posteriori della medesima gamma e scegliere lo pneumatico in base all’utilizzo della moto, (tipi di percorsi, chilometraggio annuale e stile di guida).

Quanto costa cambiare le gomme della moto?

Ovviamente non c'è un'unica risposta visto il numero di modelli disponibili sul mercato, da soluzioni economiche, magari di fine serie, a prodotti costosi e dalle elevate prestazioni, ad esempio le versioni bimescola. In generale il costo di una coppia di gomme nuove di buona qualità non supera i 300 euro; cifra a cui bisogna aggiungere il costo del montaggio e dell’equilibratura effettuati dal gommista, che si aggira intorno ai 40 euro.

Cambio Pneumatici a Catania - Alcuni indirizzi utili

Barone Gomme - Mastro Michelin - Via Antonino Longo 70, Catania (CT)

Puglisi Gomme - Via Tripolitania 40, Catania (CT)

Euromaster Palmieri Pneumatici - Via Milano 110, Catania (CT)

Centro Punto Gomme Di Cali' Vincenzo & C.S.N.C. - Via Luigi Sturzo 128, Catania (CT)

Sicali Gomme - Total Service Srl - Piazza Galatea 10/13, Catania (CT)