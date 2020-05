Mobilità: bonus bici ed incentivi rottamazione

Come già anticipato nei giorni scorsi, il Governo per cercare di ridurre la presenza di persone sui mezzi pubblici ha previsto lo stanziamento di 120 milioni di euro per agevolare la mobilità sostenibile.

Il 'buono mobilità', così è stato ribattezzato, coprirà il 60% della spesa per chi acquista bici, monopattini, hoverboard ecc ecc fino ad un valore massimo di €500,00.

Il bonus è valido per gli acquisti che verranno effettuati dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere richiesto una sola volta.

Ne hanno diritto coloro che sono maggiorenni e che risiedono in Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti ed anche quelle dei capoluoghi delle Città metropolitane.

Vengono esclusi i pendolari che lavorano fuori sede ma che hanno la residenza nella città di provenienza. Vi rientrano invece i pendolari che risiedono nei comuni che fungono da cintura con le grandi città metropolitane.

Nella categoria del bonus rientrano anche le biciclette a pedalata assistita e tutti i veicoli per la mobilità a propulsione elettrica. Non invece gli scooter elettrici.

Non sono ancora state indicate le modalità di erogazione del bonus. Si ritiene che verrà istituita una piattaforma online all'interno della quale potranno accedere sia il venditore che il compratore e dopo l'acquisto sarà possibile caricare lo scontrino.

Il bonus verrà accreditato su un borsellino virtuale che potrà essere speso per acquistare altri prodotti che hanno a che fare con la mobilità.

L'alternativa è rappresentata dal fatto che sarà il commerciante a fare lo sconto all'acquirente ed a recuperare l'importo successivamente grazie ai documenti di vendita.

Bonus rottamazione - Oltre al bonus mobilità verrà erogato anche il bonus rottamazione, ossia la possibilità a partire dal 2021 di rottamare la propria auto classe Euro 3 o il motociclo fino alla classe Euro 2 ed Euro 3. Il suo importo sarà di € 1.500 per le auto e di € 500,00 per gli scooter. La cifra ottenuta potrà essere spesa nei tre anni successivi per abbonamenti al trasporto pubblico, per l'acquisto di bici a pedalata assistita ed altri veicoli che servono per la mobilità personale e sono a propulsione elettrica.

Il buono per la rottamazione è riservato solo a coloro che risiedono nei Comuni con alta concentrazione di smog e che superarnno i livelli di polveri sottili e biossido di azoto presente nell'aria.