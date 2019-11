Catene da neve: i migliori modelli sul mercato

Dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020 scatta l'obbligo di avere catene a bordo o montare pneumatici invernali (solo se si percorrono determinate strade o ci sono determinate condizioni meteorologiche).

Sono diversi i modelli di catene da neve presenti sul mercato a tensionamento manuale o automatico. Le catene si differenziano inoltre per dimensione e struttura delle maglie. Le uniche catene che possono essere montante in Italia sono quelle provviste del marchio UNI o l'equivalente ONORM V5117 (per i modelli prodotti all'estero).

Bisogna sempre controllare preventivamente che le catene da neve che stiamo acquistando siano compatibili con i pneumatici installati sulla nostra auto.

Konig K-Summit - Modello valido per auto, SUV o veicoli fino a 3.500 kg di peso. Ideale per le auto con cerchi in lega e che hanno uno spazio ridotto tra pneumatico e passa ruota. La catena grazie al sistema di serraggio a cricchetto si monta facilmente. Le piastrine trasversali presenti garantiscono un grip ottimale su neve e ghiaccio. Costo a partire da € 275,00

Bottari Rapit T2 - Modello compatibile con la maggior parte delle auto, Suv, camper, veicoli commerciali leggeri e camion. Molto facili da installare grazie al tensionatore con cavo flessibile autobloccante. Ingombro minimo (9 mm). Costo a partire da € 28,00

Goodyear G9 - Modello con spessore di 9 mm, tensionatore autobloccante e maglie a struttura a rombo. Costo contenuto e conformi alla normativa UE. Costo a partire da € 35,00

Konig CD - Modello con ingombro da 9 mm, tensionamento manuale e sistema di microregolazione che garantisce una tensione perfetta della catena. Presenti inoltre bottoni in nylon per proteggere i cerchi in lega. Costo su Amazon a partire da € 75,00