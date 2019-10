Campionato italiano mezza maratona, Monti Rossi Nicolosi si piazza al dodicesimo posto

Atletica catanese presente al Campionato italiano assoluto di Maratonina ospitato quest'anno dalla città di Palermo. Una 21,097 chilometri vissuta intensamente e che ha visto la partecipazione delle categorie junior, promesse, senior e master. La tappa siciliana ha rappresentato la quarta fase del cds, campionato di società di corsa, giunto alla quarta fase. La prima si era aperta con le gare di cross, la seconda ha visto gare sui 10 mila metri su pista, passando poi per le gare su strada sempre su una distanza di 10 km.

GARA DI CROSS, CAMPIONATO DI CORSA

Nel panorama catanese è la Monti Rossi Nicolosi ad aver partecipato alla gara in territorio palermitano, raggiungendo la dodicesima posizione nella classifica delle società nazionali. Un risultato frutto del piazzamento di 5 atleti montirossini arrivati al traguardo tra i primi 100 classificati. Miglior risultato a livello individuale è stato quello ottenuto da Filippo Lo Piccolo, che ha chiuso la gara in 1 ora 16 minuti e 20 secondi, seguito da Enrico Pafumi, piazzatosi al 57esimo posto della classifica assoluti uomini con un tempo di un'ora 18 minuti e tredici secondi. A seguire nei risultati ottenuti dalla squadra troviamo Pietro Piemonte, con il tempo di un'ora 21 minuti e 44 secondi, a seguire, alla posizione numero 79, Carmelo Caputo, che ha chiuso la gara in un'ora e 24 minuti. Ultimo piazzamento tra i primi 100 quello ottenuto da Luca Giammona con un'ora 25 minuti e 59 secondi.

La gara ha visto protagonisti tra gli uomini Nakagenet Crippa, fratello dell'azzurro Yeman, che si aggiudica il titolo di campione italiano con il tempo di un'ora 5 minuti e 15 secondi. Tra le donne il successo è della siciliana Anna Incerti già campionessa d'Europa nella maratona di Barcellona del 2010. Il suo tempo è stato di un'ora, 14 minuti e 9 secondi.