Calcio Catania, la curva Nord pronta a tornare allo stadio: "Rientriamo"

Catania-Ternana di coppa Italia con il sostegno della curva Nord sugli spalti. La decisione è stata annunciata tramite facebook. Un post nella pagina "La Domenica allo stadio" sancisce ufficialmente il ritorno in sella del tifo organizzato. Nei giorni scorsi il nuovo amministratore delegato degli etnei, Giuseppe Di Natale, aveva annunciato di aver tenuto un incontro con una delegazione della curva Nord, rilasciando dichiarazioni nel sito ufficiale del Calcio Catania di avvicinamento e apertura nei confronti di tutta la piazza etnea, dal tifo organizzato e non.

La decisione della curva Nord è stata così motivata attraverso un post pubblico:

"Sì, ve lo diciamo subito, a voi che ce lo avete chiesto, che non avete approvato, che ci avete seguito, che con noi avete sofferto. Rientriamo. E a riprova, per chi ne dubitasse, che la nostra non è una scelta di comodo, lo faremo giovedì, per una sfida quasi impossibile. Cos'è cambiato? Purtroppo nulla di sostanziale, non ci è permesso tirare alcun sospiro di sollievo, la situazione era e resta gravissima; la roccaforte della menzogna però è caduta, pensiamo anche grazie alla nostra spinta, e finalmente è calato il sipario sui teatrini e i loro impresari bugiardi. Non tutto è ancora alla luce del sole, ma rimossi i falsi scenari di cartapesta, noi possiamo riprendere il nostro posto, anche se dovesse significare solo accompagnare la storia gloriosa della nostra matricola verso l'epilogo. Continueremo a percorrere la stessa strada dei nostri nonni e dei nostri padri, porteremo con noi i nostri figli, non lasceremo solo il più grande sogno mai fatto da questa città: il Calcio Catania 1946. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora... Curva Nord"