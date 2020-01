Cessione Calcio Catania, i nomi della cordata: imprenditori e profili sportivi

Entra nel vivo il capitolo cessione del Calcio Catania e si delinea il quadro relativo al nuovo gruppo interessato all'acquisto del club di via Magenta. Emergono i primi nomi della cordata che ha messo nel mirino il club rossazzurro e la struttura di Torre del Grifo. Tra i principali azionisti della cordata AON, multinazionale che opera nel settore assicurativo. La seconda multinazionale ha il suo core business nel ramo della ristorazione in Italia e risponde al profilo di ItalPizza. I restanti imprenditori locali sono invece gli attuali sponsor del Calcio Catania che andrebbero ad aggiudicarsi le restanti quote societarie.

Rimbalzano anche le prime indiscrezioni relative al progetto tecnico che il gruppo avrebbe intenzione di strutturare dopo aver acquisito la società rossazzurra. La gestione tecnica e sportiva nel progetto della cordata risponde alle figure di Maurizio Pellegrino, volto noto alla piazza etnea e pronto ad agire come direttore generale, e Fabio Pagliara, attuale segretario della Fidal e pronto a vestire il ruolo di presidente della cordata. Altro dirigente e consulente sportivo del nuovo Catania risponde all'identikit dell'ex giocatore e commentatore di Sky, Massimo Mauro.

Formalizzato ufficialmente lo Statuto del gruppo, il prossimo passaggio sarà quello di avanzare la proposta ai legali del Calcio Catania. L'idea è quella di un affiancamento per la gestione amministrativa e sportiva nella fase iniziale, provando già a fare bene nell'attuale stagione e continuare la rincorsa ai Playoff tramite la coppa Italia, con la guida nell'attuale campionato del tecnico Lucarelli. L'obiettivo nel breve e medio termine è creare basi solide per la prossima stagione, sfruttando anche l'attuale sessione di calciomercato per agire in sinergia.