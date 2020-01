Ternana-Catania, le pagelle: Esposito disattento, Sarno ci prova

Dopo un primo tempo di ottimo livello, il Catania cade sotto i colpi della Ternana nel secondo tempo. Finisce 2-0 la gara d'andata della semifinale di coppa Italia di serie C. Il tecnico Gallo ribalta l'inerzia del match con le sostituzioni ad inizio ripresa. Vanno a segno Partipilo e Torromino. I rossazzurri sono evanescenti in zona offensiva e non riescono a siglare almeno una rete per tenere vivo il discorso qualificazione in vista del match di ritorno. Ecco le pagelle del match.

Ternana (4-3-2-1): Marcone, Nesta (51′ Parodi), Diakitè (26′ Suagher), Bergamelli, Celli; Defendi, Proietti (51′ Paghera), Damian; Furlan, Torromino; Ferrante (45′ Partipilo).

Catania (4-2-3-1): Martinez 6, Calapai, 6 Mbende 6, Esposito 5, Pinto 5,5, Rizzo 6, Salandria 6 (69′ Biagianti 6), Manneh 5,5 (58′ Biondi 5,5), Curcio 6 (69′ Vicente 6), Di Molfetta 5,5 (58′ Sarno 6,5); Barisic 5,5 (69′ Mazzarani 5,5).

MiglioriToday. Sarno. Entra nella seconda frazione e prova a siglare la rete che avrebbe rimesso la qualificazione sui binari sperati. Dai suoi piedi parte il cross per l'occasione più ghiotta capitata sui piedi di Biondi. Impatto ottimo, ma non basta per trovare la via del gol.

PeggioriToday. Esposito. Inizio di secondo tempo da film dell'horror per il numero 28. Partipilo fa il buono ed il cattivo tempo dalle sue parti, trovando prima la via del gol e sfiorando poi il raddoppio.

Calapai. Nel secondo tempo Torromino diventa letale dalle sue parti e nell'uno contro uno fatica tremendamente.