La protesta dei senza casa si estende a macchia d'olio: "Siamo pronti a tutto" | VIDEO

I senza casa catanesi coinvolti nel piano di assistenza proposto loro dal Comune, hanno fatto rete e stanno tentando il tutto e per tutto con una protesta dietro l'altra. Ieri sera, dopo il caso di via Iuvara, è toccato agli inquilini di un b&b di via San Giuliano protestare sui balconi, minacciando gesti estremi. Oggi rimangono appese le lenzuola alle ringhiere e la ferma intenzione a continuare la lotta. Sperando di ottenere una casa, da qui alle prossime elezioni comunali