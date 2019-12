Via Ameglio, oltre un decennio di degrado e abbandono

L'isola ecologica, costata 700mila euro, era pronta per accogliere i rifiuti differenziati dei cittadini ma non è mai stata messa in funzione. La storia di una delle tante incompiute catanesi. Un paradosso nella città con la Tari più alta in Italia e con percentuali di differenziata molto basse.