Delegazione di giovani leghisti allontanata dal corteo "Fridays for future"

Una delegazione di giovani leghisti è stata allontanata dal corteo 'Fridays for future', a Catania, mentre altri ex lumbard "sono stati insultati" a Milano e Forli': è quanto sostiene il coordinatore del Movimento giovanile leghista, Luca Toccalini. "Solidarietà ai ragazzi della Lega cacciati dal corteo per l'ambiente a Catania e insultati a Milano e Forlì - afferma il deputato leghista - A differenza della sinistra e dei sindacati, ci siamo presentati in tante piazze italiane senza bandiere di partito, ma nonostante questo una certa parte politica a suon di chiacchiere vuole intestarsi una battaglia che non è loro, ma di tutti i cittadini". "Ringrazio - conclude - i tantissimi giovani che ci hanno incitato a non mollare, insieme a loro nelle prossime settimane costruiremo un manifesto per l'ambiente con proposte concrete per il Paese".

A Catania, il corteo è partito da piazza Roma, per poi percorrere la via Etnea e concludere la marcia in piazza Università. Gli attivisti, a fine manifestazione, consegneranno al comune di Catania la richiesta di varare un provvedimento sull'emergenza climatica. In particolare le rivendicazioni sul piano locale sono: azzeramento delle emissioni nette di gas serra del Comune di Catania entro il 2030; incentivare la mobilità sostenibile (tra cui potenziare il trasporto pubblico locale, favorire l’uso delle biciclette, estendere le ZTL e le aree pedonalizzate), potenziare il sistema di raccolta differenziata, impegno concreto nella piantumazione di alberi e nella riduzione della plastica.

"Chiediamo la transizione immediata dal modello fossile a quello delle energie pulite e rinnovabili, per evitare all'Italia, all'Europa e al mondo intero gli effetti degli sconvolgimenti climatici: catastrofi naturali, gravi carestie e i conseguenti fenomeni migratori fuori scala”, dichiara Sofia Tortorici, referente di Fridays For Future Catania.