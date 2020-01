Calciomercato Catania, altra cessione in vista: Dall'Oglio verso Livorno

Periodo concitato in casa Catania. L'inizio del nuovo anno dal punto di vista del campo ha portato due punti in due partite per la squadra di Lucarelli che staziona in una zona di metà classifica. Fuori dal rettangolo verde il susseguisi di notizie riguardanti la possibile cessione della società e le possibile uscite dopo il messaggio recapitato ai giocatori da parte della società continuano a tenere banco.

Ultima indiscrezione lanciata da Alfredo Pedullà, riguarda l'imminente passaggio di Dall'oglio alla corte del Livorno. Sarebbe stata raggiunta l'intesa tra i club e dopo 6 mesi con la casacca rossazzurra, l'avventura del centrocampista ex Brescia sarebbe al capolinea ai piedi dell'Etna. Dall'Oglio ha siglato una rete e collezionato 15 presenze in questo scorcio di stagione.

Sempre al centro dei riflettori il futuro di Di Piazza. Il giocatore avrebbe ricevuto la corte serrata del Catanzaro, come dichiarato dal procuratore del giocatore nei giorni scorsi. Nella gara disputata contro il Potenza l'attaccante è rimasto in panchina per 90 minuti e Lucarelli a fine gara ha parlato della sua situazione ai microfoni dei giornalisti. Una situazione che mantiene ancora incerto il destino del giocatore in questa finestra di mercato.