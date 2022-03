Camera da letto - Come arredarla per favorire il buon sonno

Negli ultimi anni diversi sondaggi hanno stimato che nel mondo 1 persona su 2 soffre di disturbi del sonno. E chi non dorme bene può risentirne a livello di difficoltà di concentrazione, scarsa produttività, irritabilità ed altre problematiche che possono incidere sul quotidiano.

In vista della 'Giornata Mondiale del Sonno' in programma il prossimo 18 marzo ecco quindi alcuni suggerimenti che possono servire per il buon riposo quando si arreda la camera da letto.

Materasso - Non c'è un materasso superiore agli altri, ma va individuato in base alle proprie esigenze specifiche. Non deve però mancare uno spessore di almeno 20-25 cm. Anche la base del materasso deve essere scelta con accortezza.

Cuscino - Anch'esso ovviamente incide sulla qualità del sonno perchè deve sostenere testa e collo e far rilassare la muscolatura. C'è un cuscino ideale per ogni esigenza: chi dorme su un fianco, chi a pancia in giù o chi non prende sonno se non sta sulla schiena.

Tessuti - Per creare un ambiente ospitale e non spoglio è necessario aggiungere alla stanza da letto lenzuola, plaid, copriletti, federe per cuscini. Ideale per creare un ambiente accogliente è un mix di tessuti con texture e pattern differenti. Per la biancheria conviene puntare su tessuti in fibre naturali per evitare eccesso di traspirazione.

Atmosfera - Eliminare dalla camera da letto tutti i dispositivi elettronici che possono costituire una distrazione, compresi gli smartphone. La temperatura deve essere sempre intorno ai 18° gradi per un riposo ottimale. Sono necessarie anche tende oscuranti.

Colori - I colori presenti in un determinato ambiente incidono psicologicamente sulle persone. Per questo motivo in camera da letto si devono preferire colori neutri o freddi che hanno un effetto rilassante e calmante (ma anche colori pastello). Secondo la pratica cinese del Feng Shui possono essere usati anche colori diversi purchè questo mix crei comunque un'armonia. Gli abbinamenti cromatici vanno effettuati partendo dai colori e materiali del pavimento e degli arredi.